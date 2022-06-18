Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной в память о Ратушном
В Киеве сегодня, 18 июня, прощаются с украинским воином 93 бригады, общественным активистом Романом Ратушным, погибшим в бою под Изюмом.
В Михайловском соборе Киева прошла заупокойная служба по погибшему. А позже прошло прощание с общественным активистом на Майдане Независимости в Киеве.
Ратушного похоронят на Байковом кладбище.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной в память о Романе Ратушном, который при жизни боролся с застройкой этой территории. Об этом Кличко заявил в своем Telegram-канале.
Кличко отметил, что поддерживает переименование одной из улиц Киева в честь Романа Ратушного. Речь идет об улице Волгоградской Соломенского района. Проголосовать за новое название можно в приложении Киев Цифровой.
— Он был отважен, никого не боялся, хотя и получал угрозы, и никогда не скрывался. Роман отправился защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения российских варваров.
Убежден, что имя Романа будет увековечено в названии улицы в Киеве. А также будет жить дело защиты зеленых зон Киева. В частности, Протасового Яра. Мечта Романа сбудется – Протасов Яр останется зеленой зоной его родного и любимого города, – отметил городской голова.
Что известно о Романе Ратушном?
Ратушный присоединился к защите Украины с первого дня полномасштабного вторжения России. Он участвовал в боях под Киевом, а затем в составе 93 бригады Холодный Яр освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом. Роман погиб 9 июня в бою под Изюмом.
Ратушный был одним из студентов, которых силовики избили на Майдане в 2013 году. Позже он возглавил инициативу, боровшуюся против застройки Протасового Яра.
В прошлом году ему было вручено подозрение за участие в протесте под Офисом президента с требованием освободить осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Тогда участники митинга забросали здание файерами, разбили стекло одной из дверей ОП и подожгли табличку Президент Украины.
Фото: Виталий Кличко
Источник: Виталий Кличко