Июнь, 18 в 12:55

В Киеве сегодня, 18 июня, прощаются с украинским воином 93 бригады, общественным активистом Романом Ратушным, погибшим в бою под Изюмом.

В Михайловском соборе Киева прошла заупокойная служба по погибшему. А позже прошло прощание с общественным активистом на Майдане Независимости в Киеве.

Ратушного похоронят на Байковом кладбище.

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Мэр Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной в память о Романе Ратушном, который при жизни боролся с застройкой этой территории. Об этом Кличко заявил в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что поддерживает переименование одной из улиц Киева в честь Романа Ратушного. Речь идет об улице Волгоградской Соломенского района. Проголосовать за новое название можно в приложении Киев Цифровой.

— Он был отважен, никого не боялся, хотя и получал угрозы, и никогда не скрывался. Роман отправился защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения российских варваров. Убежден, что имя Романа будет увековечено в названии улицы в Киеве. А также будет жить дело защиты зеленых зон Киева. В частности, Протасового Яра. Мечта Романа сбудется – Протасов Яр останется зеленой зоной его родного и любимого города, – отметил городской голова.

Что известно о Романе Ратушном?

Ратушный присоединился к защите Украины с первого дня полномасштабного вторжения России. Он участвовал в боях под Киевом, а затем в составе 93 бригады Холодный Яр освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом. Роман погиб 9 июня в бою под Изюмом.

Ратушный был одним из студентов, которых силовики избили на Майдане в 2013 году. Позже он возглавил инициативу, боровшуюся против застройки Протасового Яра.

В прошлом году ему было вручено подозрение за участие в протесте под Офисом президента с требованием освободить осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Тогда участники митинга забросали здание файерами, разбили стекло одной из дверей ОП и подожгли табличку Президент Украины.

Фото: Виталий Кличко

Источник: Виталий Кличко