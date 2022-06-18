Червень, 18 в 12:55

У Києві сьогодні, 18 червня, прощаються із українським воїном 93 бригади, громадським активістом Романом Ратушним, який загинув у бою під Ізюмом.

У Михайлівському соборі Києва відбулася заупокійна служба за загиблим. А потім відбулося прощання з громадським активістом на Майдані Незалежності у Києві.

Ратушного поховають на Байковому кладовищі.

Зараз дивляться

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам’ять про Романа Ратушного, який за життя боровся з забудовою цієї території. Про це Кличко заявив у своєму Telegram-каналі.

Кличко зазначив, що підтримує перейменування однієї з вулиць Києва на честь Романа Ратушного. Йдеться про вулицю Волгоградську Солом’янського району. Проголосувати за нову назву можна в додатку Київ Цифровий.

— Він був відважним, нікого не боявся, хоч і отримував погрози, і ніколи не ховався. Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. Переконаний, ім’я Романа буде увіковічнене в назві вулиці в Києві. А також житиме його справа захисту зелених зон Києва. Зокрема, Протасового Яру. Мрія Романа здійсниться – Протасів Яр залишиться зеленою зоною його рідного і улюбленого міста, – зазначив міський голова.

Що відомо про Романа Ратушного?

Ратушний доєднався до захисту України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Він брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93 бригади Холодний Яр звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом.

Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році. Пізніше він очолив ініціативу, яка боролася проти забудови Протасового Яру.

У минулому році йому була вручена підозра за участь у протесті під Офісом президента з вимогою звільнити засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Тоді учасники мітингу закидали будівлю фаєрами, розбили скло однієї з дверей ОП та підпалили табличку Президент України.

Фото: Віталій Кличко

Джерело: Віталій Кличко