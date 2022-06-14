В бою под Изюмом погиб киевский активист Роман Ратушный

Июнь, 14 в 15:17

Киевский общественный активист Роман Ратушный погиб 9 июня в бою под Изюмом Харьковской области. 5 июля ему должно было исполниться 25 лет.

Об этом сообщила сегодня в Facebook общественная организация Защитим Протасов Яр, которую возглавлял Ратушный. Он также был разведчиком в 93 отдельной механизированной бригаде Холодный Яр.

– Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания, – сообщают его коллеги-развдчики.

Они рассказали, что Ратушный стал участником Революции Достоинства в 15 лет, а когда началась полномасштабная война, с первого дня участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 бригады особождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

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– Мы обязательно построим парк в Протасовом Яру. Парк, где в честь Ромы высадим дуб. Парк, который, уверены, будет носить имя Романа Ратушного, – отмечают в ОО.

А в ГУР Минобороны напомнили, что именно Роман Ратушный автор хорошо известного тезиса, который просил помнить и распространять: “Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям”.

Фото: Роман Ратушний