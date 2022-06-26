В ближайшие сутки стоит ожидать изменений на фронте — Арестович

Июнь, 26 в 0:02

В ближайшее время могут произойти существенные изменения на фронте в Украине. Причина заключается в скоплении батальонных тактических групп России на Изюмском направлении и от Бахмута до Северодонецка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

По его словам, ракетными ударами с территории Беларуси российские войска хотят спровоцировать Украину на ответный удар, чтобы полноценно втянуть РБ в полномасштабную войну.

Он считает, что украинские бойцы будут ликвидировать белорусов с большей злостью, чем российские солдаты. Арестович предупредил белорусскую армию, что лучше в войну с Украиной не ввязываться, потому что столкнется с достойным отпором украинских солдат и офицеров.

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