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Факты / Украина / Общество

В ближайшие сутки стоит ожидать изменений на фронте — Арестович

Юля Захарченко, редактор ленты
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В ближайшие сутки стоит ожидать изменений на фронте — Арестович
Фото: Офис президента

В ближайшее время могут произойти существенные изменения на фронте в Украине. Причина заключается в скоплении батальонных тактических групп России на Изюмском направлении и от Бахмута до Северодонецка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

По его словам, ракетными ударами с территории Беларуси российские войска хотят спровоцировать Украину на ответный удар, чтобы полноценно втянуть РБ в полномасштабную войну.

Он считает, что украинские бойцы будут ликвидировать белорусов с большей злостью, чем российские солдаты. Арестович предупредил белорусскую армию, что лучше в войну с Украиной не ввязываться, потому что столкнется с достойным отпором украинских солдат и офицеров.

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