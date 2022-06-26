Отдавал приказ о ракетных обстрелах в Ровенской области: командиру РФ сообщили о подозрении

Июнь, 25 в 23:27

В Ровенской области идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок России, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно в Ровенской области.

Следователи заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за военные преступления против мирных жителей Украины.

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Служба безопасности Украины продолжает пытаться установить к уголовной ответственности всех людей, причастных к вооруженной агрессии в Украине.

На Закарпатье сотрудники СБУ задержали еще одного агента российских спецслужб в Мукачево. Им оказался гражданин РФ, прибывший для сбора информации.

Он передавал данные российским кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.