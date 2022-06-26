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Факты / Украина / Общество

Отдавал приказ о ракетных обстрелах в Ровенской области: командиру РФ сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Отдавал приказ о ракетных обстрелах в Ровенской области: командиру РФ сообщили о подозрении
Фото: Depositphotos

В Ровенской области идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок России, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно в Ровенской области.

Следователи заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за военные преступления против мирных жителей Украины.

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На Закарпатье сотрудники СБУ задержали еще одного агента российских спецслужб в Мукачево. Им оказался гражданин РФ, прибывший для сбора информации.

Он передавал данные российским кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ
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