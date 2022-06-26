Найближчої доби варто очікувати змін на фронті – Арестович

Червень, 26 в 0:02

Найближчим часом можуть відбутися значні зміни на фронті в Україні. Причина полягає у скупченні батальйонних тактичних групах Росії на Ізюмському напрямку та від Бахмута до Сєвєродонецька. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live.

За його словами, ракетними ударами з території Білорусі російські війська хочуть спровокувати Україну на удар у відповідь, щоб повноцінно втягнути РБ у повномасштабну війну.

Він вважає, що українські бійці ліквідовуватимуть білорусів із більшою злістю, ніж російських солдатів. Арестович попередив білоруську армію, що краще у війну з Україною не вплутуватися, бо зіткнеться з гідною відсіччю українських солдатів та офіцерів.

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Нещодавно у Рівненській області ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань Росії, який віддав наказ про ракетні обстріли місцевої інфраструктури у місті Дубно на Рівненщині. Окупанту заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.