Оккупанты устраивают ракетную показуху, ничего не меняющую для России — Зеленский
Российские оккупанты устраивают ракетную показуху, которая стратегически ничего не меняет для Российской Федерации. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.
– Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет, — считает глава государства.
Президент отметил, что Россия выпустила 45 ракет за ночь и утро по Житомирской, Львовской, Черниговской и Николаевской области.
— К вечеру – еще ракеты. Различные типы, разные районы запуска. Но все они были запущены с одной целью – показать, что якобы Россия как-то может дожать, что якобы российской армии что-то удается, — убежден Зеленский.