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Факты / Украина / Общество

Оккупанты устраивают ракетную показуху, ничего не меняющую для России — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Российские оккупанты устраивают ракетную показуху, которая стратегически ничего не меняет для Российской Федерации. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

– Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет, — считает глава государства.

Президент отметил, что Россия выпустила 45 ракет за ночь и утро по Житомирской, Львовской, Черниговской и Николаевской области.

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— К вечеру – еще ракеты. Различные типы, разные районы запуска. Но все они были запущены с одной целью – показать, что якобы Россия как-то может дожать, что якобы российской армии что-то удается, — убежден Зеленский.

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