Июнь, 25 в 22:39

Российские оккупанты устраивают ракетную показуху, которая стратегически ничего не меняет для Российской Федерации. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

– Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет, — считает глава государства.

Президент отметил, что Россия выпустила 45 ракет за ночь и утро по Житомирской, Львовской, Черниговской и Николаевской области.

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