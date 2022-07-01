Июль, 01 в 14:00

Абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление Украины в состав Европейского Союза. А более 70% хотят, чтобы наше государство стало членом НАТО.

Таковы данные общенационального опроса Национального демократического института (НДИ), обнародованные на сайте КМИС (Киевского международного института социологии).

Социологи задавали респондентам вопрос, хотели бы они, чтобы Украина стала членом Евросоюза или НАТО до 2030 года.

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Выяснилось, что 90% респондентов поддерживают членство в ЕС, а 87% ожидают, что Украина станет членом блока к 2030 году.

Кроме того, 73% опрошенных высказались за членство нашего государства в НАТО (65% ожидают, что это произойдет). За внеблоковый статус Украины высказались 27% респондентов.

Как отмечают социологи, мужчины статистически больше, чем женщины, хотят членства Украины в НАТО. А респонденты младшего возраста чаще поддерживают членство в Альянсе и Евросоюзе, чем украинцы старших возрастных групп.

Наибольшая поддержка членства в Евросоюзе наблюдается на Западе Украины (94%), в Центре и на Севере евроинтеграцию поддерживают 93% респондентов, на Юге и Востоке – 84%.

Вступление Украины в НАТО также получило наибольшую поддержку среди жителей западных регионов (82%), в Центре и на Севере поддержка составляет 79%, на Юге 65%, на Востоке – 59%.

– Украинцы едины в желаниях и ожиданиях вступления в Европейский Союз и НАТО. 90% респондентов на национальном уровне хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза, при этом наименьшие показатели на Востоке и Юге на уровне 84%. Стремление вступить в НАТО поддерживают большинство респондентов – 73% на национальном уровне, — подчеркивается в результатах исследования.

Телефонный опрос проводился 2-11 мая 2022 года. Исследование провел Национальный демократический институт, а полевые работы выполнил КМИС. Всего было опрошено 2 500 респондентов.

Результаты исследования репрезентативны для взрослого населения, проживающего сейчас в Украине и пользующегося мобильными телефонами. На временно оккупированных территориях исследования не проводилось. Средняя погрешность выборки не превышает +/-3%.

Как известно, 23 июня в Брюсселе 27 стран-членов Евросоюза официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Как подчеркнули в Еврокомиссии, наше государство еще должно выполнить “домашнее задание”, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.

Инфографика: КМИС