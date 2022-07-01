Липень, 01 в 14:00

Абсолютна більшість українців підтримують вступ України до складу Європейського Союзу. А понад 70% хочуть, щоб наша держава стала членом НАТО.

Такими є дані загальнонаціонального опитування Національного демократичного інституту (НДІ), оприлюднені на сайті КМІС (Київського міжнародного інституту соціології).

Соціологи ставили респондентам запитання, чи хотіли б вони, щоб Україна стала членом Євросоюзу чи НАТО до 2030 року.

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З’ясувалося, що 90% респондентів підтримують членство в ЄС, а 87% очікують, що Україна стане членом блоку до 2030 року.

Крім того, 73% опитаних висловилися за членство нашої держави в НАТО (65% очікують, що це станеться). За позаблоковий статус України висловилися 27% респондентів.

Як зазначають соціологи, чоловіки статистично більше, ніж жінки, хочуть членства України в НАТО. А респонденти молодшого віку частіше підтримують членство в Альянсі та Євросоюзі, ніж українці старших вікових груп.

Найбільша підтримка членства в Євросоюзі спостерігається на Заході України (94%), у Центрі та на Півночі євроінтеграцію підтримують 93% респондентів, на Півдні та Сході – 84%.

Вступ України до НАТО також отримав найбільшу підтримку серед мешканців західних регіонів (82%), у Центрі та на Півночі підтримка становить 79%, на Півдні 65%, на Сході – 59%.

– Українці єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%. Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73% на національному рівні, – наголошується в результатах дослідження.

Телефонне опитування проводилося 2-11 травня 2022 року. Дослідження провів Національний демократичний інститут, а польові роботи виконав КМІС. Загалом було опитано 2 500 респондентів.

Результати дослідження репрезентативні для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. На тимчасово окупованих територіях дослідження не проводили. Середня похибка вибірки не перевищує +/- 3%.

Як відомо, 23 червня в Брюсселі 27 країн-членів Євросоюзу офіційно підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Як наголосили в Єврокомісії, наша держава ще повинна виконати “домашнє завдання”, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

Інфографіка: КМІС