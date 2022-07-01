Спор, чей борщ, закрыт: реакция соцсетей на решение ЮНЕСКО

Июль, 01 в 19:45

Украинское традиционное блюдо борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране. Об этом стало известно 1 июля, после внеочередного заседания Межправительственного комитета организации.

Комитет признал универсальную ценность украинского борща и его значение для мировой культуры. Теперь культура приготовления украинского национального блюда находится под охраной ЮНЕСКО.

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают это признание. Факты ICTV собрали реакции.

Сейчас смотрят

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко написал, что это однозначно победа на культурном фронте. Он отметил, что у Украины были сотни страниц доказательств, что культура приготовления борща – украинская. А против – была целая машина российской пропаганды.

Порадовали украинцы и остроумными мемами и иллюстрациями.

— Що сьогодні на обід?

— Культурна спадщина ЮНЕСКО.

— Навіщо так ускладнювати, скажи просто борщ. — Сірий Кардинал (@slevo4kin) July 1, 2022

українці після цього щоразу, коли борщ назвуть руснявим: https://t.co/ub7m6vTsSr pic.twitter.com/hiyhnjbRIC — уже з брекетами (@LHopppe) July 1, 2022

Коли росіяне будуть варити щі, та називати його борщ, повинні виплачивати нам відсоток за авторські права. — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) July 1, 2022

колись вся планета буде тиждень їсти борщ з радості )))) а може і рік) pic.twitter.com/5sV0GC7XBG — Micik Goni (@GONI_memes) July 1, 2022

ЮНЕСКО, що ви робите! Борщ — це наркотичний засіб! Як і сало з часником та українською горілкою. Ще вареники додайте і буде повний кайф! pic.twitter.com/zGhgyDecFe — neperemozhnyy (@neperemozhnyy) July 1, 2022

на росії борщ офіційно визнано нацистом. і только щі нє прєдалі родіну. pic.twitter.com/JJSq3X5oxr — записки української самашедшої ꑭ (@yarrMee) July 1, 2022

Суперечку чий борщ закрито https://t.co/EenpIqWCIN — anri (@anri_kohaku) July 1, 2022

Стоит отметить, что Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внес элемент Культура приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны. Секретариат ЮНЕСКО перенес представленную номинацию в Список срочной охраны из-за угрозы со стороны России.

Дискуссия вокруг борща разгорелась с новой силой после полномасштабного вторжения России, которая захотела присвоить еще и украинское блюдо.