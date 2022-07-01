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Факты / Украина / Общество

Спор, чей борщ, закрыт: реакция соцсетей на решение ЮНЕСКО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
борщ
Фото: Depositphotos

Украинское традиционное блюдо борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране. Об этом стало известно 1 июля, после внеочередного заседания Межправительственного комитета организации.

Комитет признал универсальную ценность украинского борща и его значение для мировой культуры. Теперь культура приготовления украинского национального блюда находится под охраной ЮНЕСКО.

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают это признание. Факты ICTV собрали реакции.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко написал, что это однозначно победа на культурном фронте. Он отметил, что у Украины были сотни страниц доказательств, что культура приготовления борща – украинская. А против – была целая машина российской пропаганды.

Порадовали украинцы и остроумными мемами и иллюстрациями.

Стоит отметить, что Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внес элемент Культура приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны. Секретариат ЮНЕСКО перенес представленную номинацию в Список срочной охраны из-за угрозы со стороны России.

Дискуссия вокруг борща разгорелась с новой силой после полномасштабного вторжения России, которая захотела присвоить еще и украинское блюдо.

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