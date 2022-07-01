Суперечку, чий борщ, закрито: реакція соцмереж на рішення ЮНЕСКО

Липень, 01 в 19:45

Українську традиційну страву борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це стало відомо 1 липня, після позачергового засідання Міжурядового комітету організації.

Комітет визнав універсальну цінність українського борщу і його значення для світової культури. Тепер культура приготування української національної страви перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Українці у соціальних мережах активно обговорюють це визнання. Факти ICTV зібрали реакції.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко написав, що це однозначно перемога на культурному фронті. Він зазначив, що в України були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти була ціла машина російської пропаганди.

Потішили українці й дотепними мемами та ілюстраціями.

– Що сьогодні на обід?

– Культурна спадщина ЮНЕСКО.

– Навіщо так ускладнювати, скажи просто борщ. — Сірий Кардинал (@slevo4kin) July 1, 2022

українці після цього щоразу, коли борщ назвуть руснявим: https://t.co/ub7m6vTsSr pic.twitter.com/hiyhnjbRIC — уже з брекетами (@LHopppe) July 1, 2022

Коли росіяне будуть варити щі, та називати його борщ, повинні виплачивати нам відсоток за авторські права. — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) July 1, 2022

колись вся планета буде тиждень їсти борщ з радості )))) а може і рік) pic.twitter.com/5sV0GC7XBG — Micik Goni (@GONI_memes) July 1, 2022

ЮНЕСКО, що ви робите! Борщ – це наркотичний засіб! Як і сало з часником та українською горілкою. Ще вареники додайте і буде повний кайф! pic.twitter.com/zGhgyDecFe — neperemozhnyy (@neperemozhnyy) July 1, 2022

на росії борщ офіційно визнано нацистом. і только щі нє прєдалі родіну. pic.twitter.com/JJSq3X5oxr — записки української самашедшої ꑭ (@yarrMee) July 1, 2022

Суперечку чий борщ закрито https://t.co/EenpIqWCIN — anri (@anri_kohaku) July 1, 2022

Варто зазначити, що Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс елемент Культура приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Секретаріат ЮНЕСКО переніс подану номінацію до Списку термінової охорони через загрозу з боку Росії.

Дискусія навколо борщу розгорілася з новою силою після повномасштабного вторгнення Росії, яка захотіла привласнити ще й українську страву.