Суперечку, чий борщ, закрито: реакція соцмереж на рішення ЮНЕСКО
Українську традиційну страву борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це стало відомо 1 липня, після позачергового засідання Міжурядового комітету організації.
Комітет визнав універсальну цінність українського борщу і його значення для світової культури. Тепер культура приготування української національної страви перебуває під охороною ЮНЕСКО.
Українці у соціальних мережах активно обговорюють це визнання. Факти ICTV зібрали реакції.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко написав, що це однозначно перемога на культурному фронті. Він зазначив, що в України були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти була ціла машина російської пропаганди.
Потішили українці й дотепними мемами та ілюстраціями.
– Що сьогодні на обід?
– Культурна спадщина ЮНЕСКО.
– Навіщо так ускладнювати, скажи просто борщ.
— Сірий Кардинал (@slevo4kin) July 1, 2022
українці після цього щоразу, коли борщ назвуть руснявим: https://t.co/ub7m6vTsSr pic.twitter.com/hiyhnjbRIC
— уже з брекетами (@LHopppe) July 1, 2022
Коли росіяне будуть варити щі, та називати його борщ, повинні виплачивати нам відсоток за авторські права.
— Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) July 1, 2022
колись вся планета буде тиждень їсти борщ з радості )))) а може і рік) pic.twitter.com/5sV0GC7XBG
— Micik Goni (@GONI_memes) July 1, 2022
ЮНЕСКО, що ви робите! Борщ – це наркотичний засіб! Як і сало з часником та українською горілкою. Ще вареники додайте і буде повний кайф! pic.twitter.com/zGhgyDecFe
— neperemozhnyy (@neperemozhnyy) July 1, 2022
Борщ в ЮНЕСКО. pic.twitter.com/hXO7L4ylum
— Натураліст (@trymai_mene) July 1, 2022
на росії борщ офіційно визнано нацистом. і только щі нє прєдалі родіну. pic.twitter.com/JJSq3X5oxr
— записки української самашедшої ꑭ (@yarrMee) July 1, 2022
Суперечку чий борщ закрито https://t.co/EenpIqWCIN
— anri (@anri_kohaku) July 1, 2022
Варто зазначити, що Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс елемент Культура приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Секретаріат ЮНЕСКО переніс подану номінацію до Списку термінової охорони через загрозу з боку Росії.
Дискусія навколо борщу розгорілася з новою силою після повномасштабного вторгнення Росії, яка захотіла привласнити ще й українську страву.