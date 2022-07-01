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Факти / Україна / Суспільство

Суперечку, чий борщ, закрито: реакція соцмереж на рішення ЮНЕСКО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
борщ
Фото: Depositphotos

Українську традиційну страву борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це стало відомо 1 липня, після позачергового засідання Міжурядового комітету організації.

Комітет визнав універсальну цінність українського борщу і його значення для світової культури. Тепер культура приготування української національної страви перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Українці у соціальних мережах активно обговорюють це визнання. Факти ICTV зібрали реакції.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко написав, що це однозначно перемога на культурному фронті. Він зазначив, що в України були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти була ціла машина російської пропаганди.

 

Потішили українці й дотепними мемами та ілюстраціями.

Варто зазначити, що Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс елемент Культура приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Секретаріат ЮНЕСКО переніс подану номінацію до Списку термінової охорони через загрозу з боку Росії.

Дискусія навколо борщу розгорілася з новою силою після повномасштабного вторгнення Росії, яка захотіла привласнити ще й українську страву.

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