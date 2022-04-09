МИД РФ хочет “денацифицировать” борщ, деруны на очереди: Николенко высмеял заявление Захаровой

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высмеял заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которой не нравится, что россиянам не дают присвоить борщ.

— МИД РФ в отчаянии объявил войну украинскому борщу. Следующие в очереди – деруны. Российская дипломатия находится примерно на том же уровне, что и российская армия, — отметил Николенко.

Марию Захарову бомбило из-за того, что украинцы считают борщ — национальным блюдом, и не дают россиянам еще и это присвоить. Мол, ущемляются даже книги с рецептами. Наверное, российская дипломатия уже так низко упала, что им “нацизм и экстремизм” грезится в рецепте борща.

— Даже книги о кулинарии, они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя. Он должен был принадлежать только кому-нибудь одному. Какому-то одному народу, одной национальности. А так чтобы он был общий? И чтоб в каждом городе и в каждом регионе любая хозяйка могла приготовить его по-своему? Нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, что мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех проявлениях, — заявила Захарова.