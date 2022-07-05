Липень, 05 в 20:04

Сьогодні, аби дізнатися свій трудовий стаж, не потрібно особисто йти у Пенсійний фонд, зробити це можна онлайн.

За допомогою Порталу електронних послуг усі українці можуть дізнатися розмір своєї майбутньої або дійсної пенсії, перевірити страховий стаж та розміри сплаченого ЄСВ роботодавцями.

Як дізнатися свій трудовий стаж – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке трудовий стаж

Це період, за який роботодавець сплачує щомісячні обов’язкові страхові внески (ЄСВ). Якщо ви ФОП, цей внесок ви сплачуєте особисто.

До речі, з 2004 року він має назву страховий стаж. Головне його призначення – право на оформлення пенсії після досягнення пенсійного віку.

Якщо ви не знаєте, чи достатньо вашого страхового стажу для отримання пенсійних виплат, це можна перевірити онлайн за допомогою Порталу електронних послуг або мобільного додатку Пенсійний фонд від ПФУ.

Як дізнатися свій страховий стаж

Якщо ви використовуватиме Портал електронний послуг:

Перейдіть на Портал послуг

Авторизуйтесь – зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіна та паролю або через GOV.ID.

У головному меню знайдіть та оберіть розділ Дані з реєстру застрахованих осіб.

Перед вами з’явиться вся необхідна інформація – ваша заробітна плата, з якої сплачували страхові внески від 2004 (або з 1998) року, страховий стаж, всі місця роботи тощо.

Якщо ви маєте на своєму смартфоні додаток Пенсійний фонд, алгоритм дій буде дещо інакшим: