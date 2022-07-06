Липень, 06 в 17:51

Правоохоронці передали на потреби Збройних сил України гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного в державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування ЗСУ.

Зараз дивляться

Вилучення відбулося в межах кримінального провадження, відкритого за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс Ведмежа діброва та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата – Оксана Марченко.

Літак та гелікоптер родини Медведчука передали на потреби ЗСУ / 3 фотографии

Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду та незакінчений замах на розграбування національних цінностей у тимчасово анексованому Криму за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Депутату загрожує до 15 років ув’язнення.

За даними слідства, Медведчук допомагав РФ в інформаційній війні проти України й консультував щодо розповсюдження серед українців російських наративів.

Віктор Медведчук наразі перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. 2 червня ДБР повідомило, що завершило розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Медведчуку у державній зраді.

22 червня Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Медведчуку до 9 серпня.