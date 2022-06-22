Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады и кума Путина Виктора Медведчука до 9 августа.

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок удержания под стражей без определения размера залога сроком 60 дней подозреваемому Медведчуку.

— Ходатайство удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей без определения размера залога подозреваемому в уголовном производстве №2201613000000212 от 19 сентября 2016 года (Виктора Медведчука. – Ред.), который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, сроком на 60 дней, то есть до 9 августа 2022 года, — говорится в определении.

Определение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его объявления, а подозреваемому, то есть находящемуся под стражей Медведчуку – с момента вручения ему копии определения.

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Напомним, что 2 июня ДБР завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению Медведчука в госизмене.

По данным следствия, Медведчук вместе с Казаком и должностными лицами РФ незаконно добывали нефть и газ на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым.

Также Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины в пользу РФ, сборе информации о местах дислокации подразделений ВСУ, разработке антиукраинского проекта Луч и т.д. Ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без.

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