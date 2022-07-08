Липень, 08 в 12:21

У Маріуполі окупанти зруйнували 480 км мереж водопостачання, а це понад 50% усього фонду.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У міськраді наголошують, що абсолютна більшість жителів досі не мають доступу до водопостачання.

Зараз дивляться

– На околицях люди взагалі змушені прати у калюжах. Обіцянки колабораційної влади про відновлення комунальних послуг у всьому Маріуполі залишаються байками, – розповідають у міськраді.

Причина, чому загарбники не можуть відновити постачання води – вони зруйнували всі 22 насосні станції, пошкодили щонайменше 50% мереж водопостачання, а це понад 480 км.

– Ніякий “швидкий” розвиток в окупованому місті неможливий, – наголошують у Маріупольській міськраді.

Раніше повідомлялося, що у селищі Старий Крим біля Маріуполя кількість масових поховань збільшилась удвічі порівняно з початком травня.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя для того, щоб забезпечити явку на псевдореферендум.

Фото: Маріупольська міська рада