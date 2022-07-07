Июль, 07 в 18:30

В поселке Старый Крым возле Мариуполя количество массовых захоронений увеличилось вдвое по сравнению с началом мая.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs за 24 июня и 8 мая, опубликованные журналистами Схем. На них можно сравнить масштабы захоронений.

Так, 29 июня спутник зафиксировал технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым Донецкой области, расположенного вблизи Мариуполя. По сравнению со спутниковым снимком за 8 мая, места массовых захоронений на этом кладбище увеличились почти вдвое.

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По данным городского совета Мариуполя, в Старом Крыму может быть похоронено более 15 тыс. горожан.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что увеличение количества захоронений связано с тем, что оккупанты разбирают завалы многоэтажных домов, которые повредили и разрушили российские захватчики.

Также он отметил, что на том же Старокрымском кладбище продолжаются захоронения горожан не только в выкопанных траншеях, но и в отдельных могилах.

Власти Мариуполя объясняют это тем, что россияне начали зарабатывать на частных ритуальных услугах, предлагая захоронение погибшего в отдельной могиле, а не в местах массовых захоронений.

Кроме того, Андрющенко отмечал, что оккупанты продолжают сносить дома жителей Мариуполя.

Фото: Петр Андрющенко