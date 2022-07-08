Июль, 08 в 15:42

В Украине правоохранители арестовали 2,1 млрд грн активов компаний, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации Роснефть, Росатом и Газпром.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские компании.

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Следователи установили, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны России против нашего государства, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, арестованы 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности этих украинских компаний.

Как отмечают в СБУ, их заблаговременные действия заблокировали попытки фактических собственников переписать активы на подставных лиц.

СБУ открыла уголовное производство в отношении предприятий по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили поставщиков медоборудования, которые умышленно срывали поставки в военные госпитали.