В Украине арестовали 2,1 млрд грн активов компаний, принадлежащих Газпрому и Росатому
В Украине правоохранители арестовали 2,1 млрд грн активов компаний, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации Роснефть, Росатом и Газпром.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские компании.
Следователи установили, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны России против нашего государства, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Кроме того, арестованы 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности этих украинских компаний.
Как отмечают в СБУ, их заблаговременные действия заблокировали попытки фактических собственников переписать активы на подставных лиц.
СБУ открыла уголовное производство в отношении предприятий по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили поставщиков медоборудования, которые умышленно срывали поставки в военные госпитали.