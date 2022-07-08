Липень, 08 в 15:42

В Україні правоохоронці арештували 2,1 млрд грн активів компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації Роснефть, Росатом та Газпром.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські компанії.

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Слідчі встановили, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни Росії проти нашої держави, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Крім того, арештовано 46 об’єктів нерухомого майна, що є у власності цих українських компаній.

Як зазначають в СБУ, їхні завчасні дії заблокували спроби фактичних власників переписати активи на підставних осіб.

СБУ розпочала кримінальне провадження щодо підприємств за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили постачальників медобладнання, які умисно зривали поставки до військових госпіталів.