Владельцем является россиянин: СБУ разоблачила компании, которые срывали поставки медоборудования в госпитали
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили поставщиков медоборудования, которые умышленно срывали поставки в военные госпитали.
По данным ведомства, владельцем компаний, задействованных в противоправной деятельности, является гражданин РФ. Задокументированная сумма ущерба составляет около 13 млн грн.
— В ходе следственных действий выявлено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, на протяжении последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства. Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании, — сообщили в СБУ.
В ходе обысков СБУ были обнаружены и изъяты печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности.
— Гражданину РФ (заочно) и руководителю одной из компаний-поставщиков сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц, — сообщили в СБУ.