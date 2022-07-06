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Факты / Украина / Общество

Владельцем является россиянин: СБУ разоблачила компании, которые срывали поставки медоборудования в госпитали

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Владельцем является россиянин: СБУ разоблачила компании, которые срывали поставки медоборудования в госпитали
Фото: Depositphotos

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили поставщиков медоборудования, которые умышленно срывали поставки в военные госпитали.

По данным ведомства, владельцем компаний, задействованных в противоправной деятельности, является гражданин РФ. Задокументированная сумма ущерба составляет около 13 млн грн.

— В ходе следственных действий выявлено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, на протяжении последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства. Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании, — сообщили в СБУ.

В ходе обысков СБУ были обнаружены и изъяты печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности.

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— Гражданину РФ (заочно) и руководителю одной из компаний-поставщиков сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц, — сообщили в СБУ.

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Источник: СБУ
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