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Факты / Украина / Общество

Теперь официально: Украина получит от США четыре системы Himars

Юля Захарченко, редактор ленты
Теперь официально: Украина получит от США четыре системы Himars
Фото: Минобороны

В Пентагоне официально подтвердили, что Украина получит от США еще четыре ракетных артиллерийских системы Himars и боеприпасы к ним.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины поблагодарили США за решение предоставить нашей стране необходимое вооружение.

— ВСУ благодарны за поддержку и помощь США, — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Недавно президент США Джо Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму $400 млн, которая включает новые системы залпового огня Himars, а также боеприпасы.

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Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут рассказал, как Himars помогают ВСУ на фронте во время борьбы с российской агрессией. По его словам, немаловажную роль играет эффективность применения военной техники и возможность использования современных боеприпасов.

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Источник: Министерство обороны США

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