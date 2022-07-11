Июль, 10 в 22:29

Все российские убийцы понесут наказание за военные преступления в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

– В городе Часов Яр на Донетчине продолжается спасательная операция после российского удара по жилым домам. Разрушены две многоэтажки. Под завалами десятки человек, шестерых удалось спасти, в списке погибших 15 фамилий. К сожалению, это не окончательное количество. Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказ на такие удары, каждый, кто их совершает по нашим городам и жилым районам, убивает совершенно осознанно.

По его словам, после таких ракетных ударов российские убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или ничего не понимали.

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— Все, кто совершил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северскому и Угледару в Донецкой области, – все они будут найдены.

Украинская армия крепко держится и отбивает штурмы российской армии на разных направлениях, подчеркнул президент.

– Это так же неотвратимо, как и наказание для оккупантов. Но надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас – и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только вместе – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка.