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Факти / Україна / Суспільство

Тепер офіційно: Україна отримає від США чотири системи Himars

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Тепер офіційно: Україна отримає від США чотири системи Himars
Фото: Міноборони

У Пентагоні офіційно підтвердили, що Україна отримає від США ще чотири ракетні артилерійські системи Himars та боєприпаси до них.

У Генеральному штабі Збройних сил України подякували США за рішення надати нашій країні необхідне озброєння.

– ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США, – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нещодавно президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму $400 млн, яка включає нові системи залпового вогню Himars, а також боєприпаси.

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Глава фонду Повернись живим Тарас Чмут розповів, як Himars допомагають ЗСУ на фронті під час боротьби з російською агресією. За його словами, важливу роль грає ефективність застосування військової техніки та можливість використовувати сучасні боєприпаси.

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Джерело: Міністерство оборони США

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