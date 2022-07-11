Тепер офіційно: Україна отримає від США чотири системи Himars
У Пентагоні офіційно підтвердили, що Україна отримає від США ще чотири ракетні артилерійські системи Himars та боєприпаси до них.
У Генеральному штабі Збройних сил України подякували США за рішення надати нашій країні необхідне озброєння.
– ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США, – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.
Нещодавно президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму $400 млн, яка включає нові системи залпового вогню Himars, а також боєприпаси.
Глава фонду Повернись живим Тарас Чмут розповів, як Himars допомагають ЗСУ на фронті під час боротьби з російською агресією. За його словами, важливу роль грає ефективність застосування військової техніки та можливість використовувати сучасні боєприпаси.
Джерело: Міністерство оборони США