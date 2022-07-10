Развязывает руки ВСУ: как системы Himars помогают украинским бойцам на фронте

Ракетные артиллерийские системы Himars меняют ситуацию на фронте в пользу Вооруженных сил Украины, помогая нашим защитникам более эффективно противостоять врагу. Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут рассказал, как полученное от западных партнеров вооружение помогает ВСУ в борьбе с российской агрессией.

— Получение значительной, а это уже значительное количество новой западной техники, которая может работать на глубине до 85 км, позволяет более эффективно наносить удары огневого поражения в тылах противника. Наличие длинной руки на 85 км позволяет более уверенно, не боясь применять те системы, которые есть у нас, у которых был дефицит боеприпасов раньше. В первую очередь это тактические ракетные комплексы Точка и Точка-У с дальностью стрельбы до 120 км. Почему так? Наличие Himars и перспектива получения дальнобойных ракет на 150-300 км к ним развязывает руки, позволяет не экономить Точки так, как это было раньше, когда не было уверенности, что мы получим эти комплексы.

По его словам, преимущество Himars однозначно больше, чем у тактических комплексов Точка-У. По мнению главы фонда, немаловажную роль играет эффективность применения военной техники и возможность использования современных боеприпасов.

– На 2014 год, начало вторжения Российской Федерации, в Вооруженных силах Украины было 12 тактических комплексов Точка-У. Теперь у нас 12 Himars. Если смотреть относительно тех точек, которые у нас есть, то это много сопоставимо. Но здесь важна эффективность применения и наличие современных боеприпасов, чего нет во всех других советских системах. И преимущество M142 Himars состоит в том, что они, в частности, могут работать баллистическими ракетами на дальности до 300 км. А это для нас недостижимая глубина поражения.

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