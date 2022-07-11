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Факты / Украина / Общество

СБУ арестовала 2 млрд грн активов компании российского олигарха

Марта Бондаренко, редактор ленты
СБУ арестовала 2 млрд грн активов компании российского олигарха
Фото: СБУ

В Винницкой области сотрудники СБУ арестовали активы российской компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии, более чем на 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, фирма с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась вывести из Украины свои активы. Владельцем компании является российский олигарх, который к тому же является членом партии Путина Единая Россия.

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Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть готовую продукцию и сырье, вывозив ее на территорию Одесской области грузовиками с символикой Красного Креста, однако без соответствующих документов.

СБУ удалось заблокировать вывод активов. Суд арестовал 100% корпоративных прав, готовую продукцию и сырье.

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Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
  • ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации);
  • ч. 1 ст. 445 (незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла).

Ранее в Украине правоохранители арестовали 2,1 млрд грн активов компаний, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации Роснефть, Росатом и Газпром.

Также Служба безопасности Украины разоблачила поставщиков медоборудования, которые умышленно срывали поставки в военные госпитали.

Источник: СБУ
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