Липень, 11 в 12:29

На Вінничині співробітники СБУ заарештували активи російської компанії, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії, на понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, фірма від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася вивести з України свої активи. Власником компанії є російський олігарх, який до того ж є членом партії Путіна Єдина Росія.

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Топменеджмент підприємства намагався приховати готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області вантажівками з символікою Червоного Хреста, проте без відповідних документів.

СБУ вдалося заблокувати виведення активів. Наразі суд заарештував 100% корпоративних прав, готову продукцію та сировину.

Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);

ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

Раніше в Україні арештували 2,1 млрд грн активів компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації Роснефть, Росатом та Газпром.

Також Служба безпеки України викрила постачальників медобладнання, які умисно зривали поставки до військових госпіталів.