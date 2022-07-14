Польща і ще 5 країн Європи: на яку роботу беруть без знання мови і скільки платять

Липень, 14 в 8:30

Майже 80% з українців, які виїхали від початку повномасштабної агресії з боку РФ за кордон, це жінки. І більшості з них, аби вижити, доводиться шукати роботу.

На жаль, чимало з них за фахом влаштуватися не можуть, бо не мають відповідної кваліфікації, не знають мови та не можуть підтвердити дипломи.

Дехто з них шукає сезонний підробіток, бо все ж сподівається невдовзі повернутися додому.

Зараз дивляться

— Здебільшого варіанти підробітку залишилися для жінок, які втекли від війни. Нині їм найбільше вакансій пропонують у Польщі, Чехії, Словаччині та країнах Балтії. Вони переважно розраховані на людей без кваліфікації та знання місцевої мови. Це робота в готельно-ресторанному бізнесі, на складах та у полі, — розповідає президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Звісно, така сезонна робота оплачується за мінімальними ставками. Наприклад, у Польщі за неї можна отримувати 20-25 тис. грн, у Чехії 25–27 тис. грн.

— Якщо говорити про країни Балтії, то там люди можуть отримувати таку ж зарплату, як у Польщі і Чехії. Там не потрібне знання мови, кваліфікація. Варто також врахувати той момент, що якщо українці виїздять на підставі просто біометричного паспорту, то можуть працювати за кордоном до трьох місяців. Звісно, за оформлення відповідних документів вже на місці. Якщо працювати хочуть довше, то потрібно оформлювати додаткові папери, — каже Василь Воскобойник.

Яку сезонну роботу і за скільки пропонують українцям в Європі

Польща

Ця держава завжди була однією з основних напрямків трудових мігрантів з України. Серед пропозицій сезонної роботи – чимало вакансій на рибзаводах та м’ясокомбінатах. Заробити можна від 3,5 тис. до 4 тис. злотих, а це приблизно 26–30 тис. грн.

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Також є вакансії у туристичній сфері, а саме – обслуговування. Без знання мови можна влаштуватися у готелях та ресторанах на посаді покоївок та помічниць на кухні. Щомісячно можна заробити від 25 до 30 тис. грн.

Німеччина

У Німеччині можна підзаробити на фермах та у полі. Працівників зазвичай забезпечують житлом і за місяць роботи пропонують щонайменше €1 200. Є також вакансії для доглядальниць, будівельників, сільгоспробітників і садівників.

Чехія

У Чехії чимало пропозицій на будівництві та у сфері послуг. У середньому за годину роботи платять 120 грн. Відтак, за місяць можна заробити, приміром на будівництві, до €1 500. Менший заробіток – у сфері обслуговування. Так, наприклад, помічники на кухні і покоївки можуть розраховувати на оплату від €700.

Іспанія

Найбільше пропозицій у сфері туризму та обслуговування. У сільськогосподарській галузі іспанцям не вистачає рук для збирання врожаю і його перевезення країною.

Тому можна влаштуватися збирачем фруктів. За таку роботу реально отримати до €1 500 щомісяця. Також, маючи права, можна влаштуватися водієм. Оплата праці від €1 500.

Італія

Популярні вакансії збиральників врожаю на виноградниках, овочевих і фруктових фермах. За місяць роботи можна отримати до €1 500. Також без знання мови можна працевлаштуватися садівником, помічником фермера або ж покоївкою.

Франція

У Франції чимало вакансій на роботу в готелях. Без знання французької можна працевлаштуватися на рецепшн. Утім, за умови, що вільно володієте англійською.

Можна також доглядати за літніми людьми. Тут година роботи коштує від €12. А ось за сезонну роботу з озеленення, зокрема прополення бур’янів та садові роботи, пропонують зарплату від €1 500.

На що звертати увагу під час влаштування на роботу

— Офіційне працевлаштування – це ваш соціальний захист, гарантія зарплати, гарантія для лікування. А щойно ви чуєте, що вам за гроші хтось пропонує роботу, то на 99,9% перед вами — звичайний шахрай, – розповів експерт.

Для українців, які шукають роботу в країнах Європейського Союзу, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник дає дві поради: ніколи не погоджуйтесь на нелегальну роботу і не вірте посередникам, які пропонують влаштувати вас на роботу за гроші.