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В Украине зарегистрировано 310 тыс. безработных — Свириденко

Юля Захарченко редактор ленты

Почти 5 млн рабочих мест Украина потеряла после полномасштабного вторжения России, согласно подсчетам Международной организации труда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телеканала ICTV рассказала, как планируют восстанавливать эти рабочие места.

– Мы можем говорить об официально зарегистрированных безработных, которые стали на учет Государственного центра занятости. У нас таких 310 тыс. человек, из которых непосредственно получают пособие по безработице 261 тыс. человек. Мы оперируем по тем людям, которые действительно обратились в Центр занятости через мобильное приложение Дія, телефон или физически.

У нас действительно есть информация, что в 44 странах Европейского Союза по меньшей мере 5,2 млн беженцев из Украины, из которых 3,5 млн украинцев там получают помощь от стран ЕС. Наверное, Международная организация труда могла считать и таким образом. Людей, которые находятся за границей и не становятся в Центр занятости.

По ее словам, правительство разработало государственные программы, направленные на стимулирование работодателей трудоустраивать внутренне перемещенных лиц.

— Правительство реагирует несколькими программами на вызовы на рынке труда. Конечно, программа по релокации предприятий с фронтовых в более безопасные зоны дала возможность релокировать 652 предприятия. И сделать возможным людям продолжить работу на этих предприятиях. У нас есть отдельная программа для людей, приехавших с Востока Украины на Запад, для стимулирования работодателей принимать вынужденно перемещенных лиц на работу.

У нас есть от государства программа компенсации части заработной платы на уровне 6,5 тыс. грн для внутренне перемещенных лиц, вынужденных трудоустроиться на другую работу. И таким образом 7 305 человек уже трудоустроены. Мы им компенсировали из государственного бюджета 37 млн грн заработной платы, призывая работодателей активнее брать на работу ВПЛ.

Фото: Depositphotos

Кроме того, государство запустило несколько грантовых программ, направленных на создание новых рабочих мест. По словам Свириденко, это поможет украинцам трудоустроиться.

– Государство запустило ряд грантовых программ, основная цель которых – создание рабочих мест. Это и микрогранты до 250 тыс. грн, когда предоставляется возможность взять грант от государства, а у человека появляется обязанность создать 2-3 рабочих места.

И грантовые программы для предприятий, желающих заниматься переработкой, сельским хозяйством, пойти в тепличный бизнес или заниматься в IT-сфере. Во всех этих программах основной критерий – это создание рабочих мест.

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