В Украине зарегистрировано 310 тыс. безработных — Свириденко

Почти 5 млн рабочих мест Украина потеряла после полномасштабного вторжения России, согласно подсчетам Международной организации труда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телеканала ICTV рассказала, как планируют восстанавливать эти рабочие места.

– Мы можем говорить об официально зарегистрированных безработных, которые стали на учет Государственного центра занятости. У нас таких 310 тыс. человек, из которых непосредственно получают пособие по безработице 261 тыс. человек. Мы оперируем по тем людям, которые действительно обратились в Центр занятости через мобильное приложение Дія, телефон или физически. У нас действительно есть информация, что в 44 странах Европейского Союза по меньшей мере 5,2 млн беженцев из Украины, из которых 3,5 млн украинцев там получают помощь от стран ЕС. Наверное, Международная организация труда могла считать и таким образом. Людей, которые находятся за границей и не становятся в Центр занятости.

По ее словам, правительство разработало государственные программы, направленные на стимулирование работодателей трудоустраивать внутренне перемещенных лиц.

— Правительство реагирует несколькими программами на вызовы на рынке труда. Конечно, программа по релокации предприятий с фронтовых в более безопасные зоны дала возможность релокировать 652 предприятия. И сделать возможным людям продолжить работу на этих предприятиях. У нас есть отдельная программа для людей, приехавших с Востока Украины на Запад, для стимулирования работодателей принимать вынужденно перемещенных лиц на работу. У нас есть от государства программа компенсации части заработной платы на уровне 6,5 тыс. грн для внутренне перемещенных лиц, вынужденных трудоустроиться на другую работу. И таким образом 7 305 человек уже трудоустроены. Мы им компенсировали из государственного бюджета 37 млн грн заработной платы, призывая работодателей активнее брать на работу ВПЛ.

Кроме того, государство запустило несколько грантовых программ, направленных на создание новых рабочих мест. По словам Свириденко, это поможет украинцам трудоустроиться.

– Государство запустило ряд грантовых программ, основная цель которых – создание рабочих мест. Это и микрогранты до 250 тыс. грн, когда предоставляется возможность взять грант от государства, а у человека появляется обязанность создать 2-3 рабочих места. И грантовые программы для предприятий, желающих заниматься переработкой, сельским хозяйством, пойти в тепличный бизнес или заниматься в IT-сфере. Во всех этих программах основной критерий – это создание рабочих мест.

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