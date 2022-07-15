Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Групповые изнасилования девушек14-24 лет в Буче: ОБСЕ предоставила отчет о зверствах русских солдат

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
Буча

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ В Украине собирает все факты злодеяний российской армии на территории страны.

В своем  выступлении 14 июля 2022 года перед Постоянным советом миссии ОБСЕ в Вене представитель США посол Майкл Карпентер, ознакомившийся с отчетом миссии  сказал следующее:

 — Коллеги, этот отчет было мучительно читать. Масштабы зверств России огромны. Например, миссия процитировала полный отчет о женщинах и девочках, подвергшихся сексуальному насилию со стороны российских военнослужащих, — сказал посол.

В докладе упоминается дело 23-летней Карины Ершовой в Буче, которая была похищена, изнасилована, подвергнута пыткам и, наконец, застрелена российскими войсками. В отчете также упоминается сообщение Уполномоченного по правам человека Денисовой о том, что 25 девочек в возрасте от 14 до 24 лет содержались в подвале в Буче и подверглись групповому изнасилованию российскими военными, в результате чего девять из них забеременели. В отчете также говорится, что сексуальному насилию подверглись годовалый мальчик и 78-летняя женщина.

Сейчас смотрят
Читайте
Если бы я нашел их, не было бы никакого суда. Отец замученного парня из Бучи знает позывные его палачей

В докладе Карпентер подчеркнул, что события, связанные с городами Буча и Ирпень, которые посетила миссия, являются двумя показательными примерами нарушений международного гуманитарного права в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним, которые представляют собой военные преступления.

Источник: OSCE 

Фото: Ольга Читайло

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка