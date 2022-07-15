Июль, 15 в 20:33

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ В Украине собирает все факты злодеяний российской армии на территории страны.

В своем выступлении 14 июля 2022 года перед Постоянным советом миссии ОБСЕ в Вене представитель США посол Майкл Карпентер, ознакомившийся с отчетом миссии сказал следующее:

— Коллеги, этот отчет было мучительно читать. Масштабы зверств России огромны. Например, миссия процитировала полный отчет о женщинах и девочках, подвергшихся сексуальному насилию со стороны российских военнослужащих, — сказал посол.

В докладе упоминается дело 23-летней Карины Ершовой в Буче, которая была похищена, изнасилована, подвергнута пыткам и, наконец, застрелена российскими войсками. В отчете также упоминается сообщение Уполномоченного по правам человека Денисовой о том, что 25 девочек в возрасте от 14 до 24 лет содержались в подвале в Буче и подверглись групповому изнасилованию российскими военными, в результате чего девять из них забеременели. В отчете также говорится, что сексуальному насилию подверглись годовалый мальчик и 78-летняя женщина.

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В докладе Карпентер подчеркнул, что события, связанные с городами Буча и Ирпень, которые посетила миссия, являются двумя показательными примерами нарушений международного гуманитарного права в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним, которые представляют собой военные преступления.

Источник: OSCE

Фото: Ольга Читайло