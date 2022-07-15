Липень, 15 в 20:33

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні збирає всі факти злочинів російської армії на території країни та надає звіти Постійній раді ОБСЄ.

У своєму виступі 14 липня 2022 року перед Постійною радою місії ОБСЄ у Відні представник США посол Майкл Карпентер, який ознайомився зі звітом місії, сказав наступне:

– Колеги, цей звіт було болісно читати. Масштаби звірств Росії величезні. Наприклад, місія процитувала повний звіт про жінок і дівчат, які зазнали сексуального насильства з боку російських військовослужбовців, – сказав посол.

У доповіді згадується справа 23-річної Карини Єршової в Бучі, яка була викрадена, зґвалтована, піддана тортурам і, нарешті, застрелена російськими військами. У звіті також згадується повідомлення Уповноваженого з прав людини Денисової про те, що 25 дівчат віком від 14 до 24 років утримувалися в підвалі в Бучі і зазнали групового зґвалтування російськими військовими. Після чого дев’ять із них завагітніли, у звіті також йдеться, що сексуального насильства зазнали однорічний хлопчик і 78-річна жінка.

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У доповіді Карпентер наголосив, що події, пов’язані з містами Буча та Ірпінь, які відвідала місія, є двома показовими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них, які є військовими злочинами.

Джерело: OSCE

Фото: Ольга Читайло