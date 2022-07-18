Липень, 17 в 22:38

Українські спецслужби знайшли сотні зрадників та колаборантів серед працівників органів прокуратури. Через це виникає багато питань до відповідних керівників.

Так президент Володимир Зеленський пояснив відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедіктової та очільника Служби безпеки України Івана Баканова.

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Станом на 17 липня, зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави, заявив Зеленський.

– Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Я ухвалив рішення про відсторонення від посади генерального прокурора та очільника Служби безпеки України.

Ввечері стало відомо про відсторонення з посади генерального прокурора Ірини Венедіктової та усунення очільника Служби безпеки України Івана Баканова.