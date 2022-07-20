Восстановление разрушенного жилья: как правительство планирует компенсировать средства украинцам

Июль, 20 в 16:55

В Украине готовится законопроект для компенсации жилья, разрушенного в результате полномасштабной войны. Народный депутат Елена Шуляк объяснила, откуда будут брать средства на восстановление домов украинцев, сколько людей ждут денежной помощи и что разрабатывает правительство для поддержки граждан.

– Кто будет платить за восстановление? Ясно, что РФ не будет платить в ближайшее время. Откуда брать деньги?

– Я разделила бы восстановление на несколько фаз. Первое – это оперативное восстановление. То, что можно уже сейчас быстро делать.

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К такому восстановлению относятся вопросы безопасности, разминирования, транспортного сообщения, газовых, электросетей, водоснабжения, а также быстрого ремонта зданий, где можно просто заменить окна.

– Что касается жилья — люди хотят понимать, что можно сделать до осени?

– Выделяем две фазы. Первое – оперативное восстановление, которое мы видим прямо сейчас. Правительство выделило из госбюджета и резервного фонда определенные средства. Они используются на деоккупированных территориях – Черниговская, Киевская, Сумская, Харьковская область – частично. Там, где есть быстрый ремонт, можно просто заменить окна и крышу, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Сложнее со второй фазой восстановления, где нужно построить заново все разрушенное жилье. Мы видим данные, которые граждане через приложение Дія вносят. И сейчас разрушено более 14 млн кв. м – это более 200 тыс. заявок. Это касается более 550 тыс. человек. Понятно, что из-за нынешних нагрузок у нас нет средств, чтобы восстановить жилье. Их нет ни в государственном бюджете, ни в местных бюджетах.

Мы рассчитываем на огромную поддержку наших западных партнеров. И сейчас мы видим много интересов от европейских партнеров. Киевскую область хочет восстанавливать Великобритания, город Буду хочет восстанавливать Бергамо. Если говорить о Житомирской области, где много разрушений частного сектора, будет помогать Эстония, и идут переговоры с Испанией. Николаевщина ведет переговоры с Данией.

Но главный вопрос – когда кончится война, когда будет наша победа, чтобы полноценно охватить такое восстановление.

В парламенте готовится ко второму чтению проект, чтобы помогать людям, не имеющим собственного жилья, потому что оно разрушено.

Мы законопроект выносили в зал, понимая, как жилье важно для украинцев, потому что ждать, пока придут репарации, пока пройдут суды – это могут пройти годы и годы. Поэтому законопроект готовится ко второму чтению, и там будут предусмотрены механизмы, чтобы применить деньги международных доноров.

– У нас уничтожено жилье на $30 млрд. Готовы ли международные доноры предоставить эти деньги, и где они потом их будут брать?

– Когда мы писали законопроект, то отметили, что человек, который получит компенсацию за разрушенное жилье, отказывается от репараций в пользу государства, и государство за судами будет эти деньги получать. Где страны будут брать эти средства – неизвестно. Ирландия, например, готовится к конфискации российских активов, то есть источников может быть много.

Чтобы намерения международных партнеров превратились в конкретные действия, нужны законы и соответствующие правительственные постановления. В Украине должны быть созданы механизмы контроля этих средств.

Пока идет война, и пока мы все средства тратим на оружие, оборону и соцвыплаты, говорить о помощи трудно.

Один из вопросов международных партнеров: когда закончится война? Потому что не все готовы финансировать Николаевщину или Харьковщину, пока идут активные бомбардировки.

– Как будет происходить компенсация? Пока люди восстанавливают своими силами и собирают чеки. У кого-то есть сбережения и тратит их, но по чекам гривна сейчас и гривна потом – могут быть другими… Как это будет происходить? Будет ли предельная сумма или предельный норматив?

– Хороший вопрос. На сегодняшний день нет методик оценок, только нарабатываются такие документы, но мы благодарны всем, кто может за свой счет делать восстановление разрушенных или поврежденных домов, потому что у многих людей такой возможности нет. Да, нужно собрать чеки, сходить в МВД, зафиксировать, подождать компенсации.

Но это большое счастье – иметь возможность восстановить жилье.

– Как это будет? Вот я, например, восстановил дом на 150 кв. м, а мне скажут – у нас норматив на 80 кв. м мы компенсировать тебе не будем.

– На сегодняшний день есть понимание у парламентариев и представителей правительства, что нужно компенсировать каждый разрушенный метр. Мы в законопроекте предусматривали ограничение в 150 кв. м и жилье в частном секторе, и в многоквартирных домах. Но на сегодняшний день дошли до понимания, что нужно компенсировать каждый квадратный метр, и во втором чтении норма будет учтена.