Відновлення зруйнованого житла: як уряд планує компенсувати кошти українцям

Липень, 20 в 16:55

В Україні готується законопроєкт для компенсації житла, зруйнованого внаслідок повномасштабної війни. Народна депутатка Олена Шуляк пояснила, звідки братимуть кошти на відновлення домівок українців, скільки людей чекають на грошову допомогу та що розробляє уряд для підтримки громадян.

– Хто платитиме за відновлення? Ясно, що РФ не платитиме найближчим часом. Звідки брати кошти?

– Я б розділила відновлення на декілька фаз. Перше – це оперативне відновлення. Те, що можна вже зараз швидко робити.

Зараз дивляться

До такого відновлення належать питання безпеки, розмінування, транспортного сполучення, газових, електромереж, водопостачання, а також швидкого ремонту тих будівель, де можна просто замінити вікна.

– Щодо житла – люди хочуть розуміти, що можна зробити до осені?

– Виділяємо дві фази. Перше – оперативне відновлення, яке ми бачимо прямо зараз. Уряд виділив з держбюджету та резервного фонду певні кошти. Вони використовуються на деокупованих територіях – Чернігівська, Київська, Сумська, Харківська область – частково. Там, де є швидкий поточний ремонт, можна просто замінити вікна та дах, щоб підготуватись до опалювального сезону.

Складніше з другою фазою відновлення, де треба збудувати заново все зруйноване житло. Ми бачимо дані, які громадяни через додаток Дія вносять. І наразі зруйновано понад 14 млн кв. м – це понад 200 тис. заявок. Це стосується понад 550 тис. людей. Зрозуміло, що через нинішні навантаження у нас немає коштів, щоб відновити житло. Їх немає ні в державному бюджеті, ні в місцевих бюджетах.

Ми розраховуємо на величезну підтримку наших західних партнерів. І зараз ми бачимо багато зацікавленостей у європейських партнерів. Київську область хоче відновлювати Велика Британія, місто Буду хоче відновлювати Бергамо. Якщо говорити про Житомирську область, де багато руйнувань приватного сектору, буде допомагати Естонія, і йдуть перемовини з Іспанією. Миколаївщина веде перемовини з Данією.

Але головне питання – коли закінчиться війна, коли буде наша перемога, щоб повноцінно охопити таке відновлення.

У парламенті готується до другого читання проєкт, щоб допомагати людям, які не мають власного житла, бо воно зруйноване.

Ми законопроєкт виносили до зали, розуміючи, як житло важливе для українців, бо чекати, поки прийдуть репарації, поки пройдуть суди – це можуть пройти роки й роки. Тому законопроєкт готується до другого читання, і там також будуть передбачені механізми, щоб застосувати гроші міжнародних донорів.

– У нас знищено житла на $30 млрд. Чи готові міжнародні донори надати ці гроші, і де вони потім їх братимуть?

– Коли ми писали законопроєкт, то зазначили, що людина, яка отримає компенсацію за зруйноване житло, відмовляється від репарацій на користь держави, і держава за судами буде ці гроші отримувати. Де країни будуть брати ці кошти – невідомо. Ірландія, наприклад, готується до конфіскації російських активів, тобто джерел може бути багато.

Але для того, щоб ці наміри міжнародних партнерів перетворилися на конкретні дії, потрібні закони та відповідні урядові постанови. В Україні мають бути створені механізми контролю за цими коштами.

Поки йде війна, і поки ми всі кошти витрачаємо на зброю, оборону та соцвиплати, то говорити про допомогу важко.

Одне з питань міжнародних партнерів: коли закінчиться війна? Бо не всі готові фінансувати Миколаївщину або Харківщину, поки йдуть активні бомбардування.

– Як відбуватиметься компенсація? Поки люди відновлюють своїми силами та збирають чеки. Хтось має заощадження та витрачає їх, але за чеками гривня зараз і гривня потім – можуть бути іншими… Як це відбуватиметься? Буде гранична сума чи граничний норматив?

– Хороше питання. На сьогодні немає методик оцінок, лише напрацьовуються такі документи, але ми вдячні всім, хто може власним коштом робити відновлення зруйнованих чи пошкоджених домівок, бо багато людей такої можливості не мають. Так, потрібно зібрати чеки, сходити до МВС, зафіксувати, почекати компенсації.

Але це велике щастя – мати можливість відновити житло.

– Як це буде? От я, наприклад, відновив будинок на 150 кв. м, а мені скажуть – у нас норматив на 80 кв. м, ми компенсувати тобі не будемо.

– На сьогодні є розуміння у парламентарів і представників уряду, що потрібно компенсувати кожний зруйнований метр. Ми в законопроєкті передбачали обмеження у 150 кв. м і на житло у приватному секторі, і у багатоквартирних будинках. Але на сьогодні дійшли до розуміння, що треба компенсувати кожний квадратний метр, і на другому читанні норма буде врахована.