Июль, 17 в 20:41

Правительство готовится к будущему отопительному сезону в Украине. Зима будет самой сложной за все годы независимости согласно прогнозу.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, каким будет временное жилье и как планируют обеспечивать тепло для внутренне перемещенных лиц.

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– Это действительно огромная проблема. Зима уже скоро и будет самой сложной за все годы независимости. Мы к ней готовимся. Те, кто сейчас в санатории летнего типа, когда нет должного обогрева, будут переселены в места, где есть такой обогрев. Если это учебные заведения, то их тоже будут использовать. Мы решили с руководством ОВА, что именно они дадут нам план – куда и кого можно переместить, где нужно утеплить и как это сделать, — рассказала она.

По словам Верещук, правительство намерено упростить проведение тендерных закупок, чтобы обеспечить теплом переселенцев.

– Мы упрощаем вопрос проведения тендерных закупок для реконструкции таких общежитий, утеплений, проведений энергоаудита и всего, что нужно для того, чтобы люди жили зимой в тепле. Местные власти сами не справятся – это резервный фонд нашего бюджета. И больше всего мы рассчитываем на международных партнеров – ЮНИСЕФ, ООН, Международной организации по миграции и других, которые будут помогать ваучерами на отопление, углем, дровами. Мы принялись координировать этот процесс. Надеюсь, что скоро будет результат.

Верещук отметила, что сейчас есть нехватка средств для помощи внутренне переселенным лицам. Согласно прогнозу, ожидается новая волна перемещений из восточных в западные области Украины.

– Конечно, есть недостаток. Представьте только, что 4,5 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрировано. А почти 7 млн ​​человек, которые являются ВПЛ. Мы прогнозируем новую волну перемещений с Востока на Запад Украины — более 500 тыс. людей, которые выедут. К примеру, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар и другие города фактически отрезаны от газоснабжения. Сегодня нет возможности возобновить газоснабжение, а потому люди вынуждены искать убежища.

ВПЛ не будут выселять из школ без предоставления другого временного жилья. Их будут обеспечивать трехразовым питанием, а все права ВПЛ будут сохранены, подчеркнула Верещук.