Июль, 31 в 13:18

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул обещает денежное вознаграждение за сообщения о шпионах и предателях.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, весь народ Украины ежедневно героически борется за свою свободу: воины сражаются на фронте, а в тылу коммунальники восстанавливают электро-, водо- и газоснабжение после обстрелов; фермеры собирают урожай на полях; врачи спасают жизни нашим военным.

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Но при этом есть те, кто продолжает работать на оккупантов, сдавая позиции воинов ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов.

— Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Они хуже врагов — это предатели. Наши спецслужбы активно работают по поиску этих преступников и находят их, — считает Вилкул.

По его словам, работа правоохранительных органов буде эффективнее, если подключатся и простые граждане.

В городе делают специальную “горячую” телефонную линию и электронный адрес, на которые можно будет сообщить о коллаборантах и предателях.

— Информацию о таких людях вы можете предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров – Viber, WhatsApp, Telegram, Signal или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com, — отмечает городской голова.

Сообщать необходимо фамилию, имя и отчество предполагаемого коллаборанта. Если возможно, то необходимо указать номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц.

Также необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии добавить фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу.

— Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за “русский мир” (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния, — отмечает Александр Вилкул.

Напомним, что на Закарпатье задержали коллаборанта, получившего от российских захватчиков задание проникнуть в волонтерскую организацию.