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Факты / Украина / Общество

Мэр Кривого Рога предлагает по 50 тыс. грн за пойманных предателей

Марта Бондаренко, редактор ленты
Мэр Кривого Рога предлагает по 50 тыс. грн за пойманных предателей

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул обещает денежное вознаграждение за сообщения о шпионах и предателях.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, весь народ Украины ежедневно героически борется за свою свободу: воины сражаются на фронте, а в тылу коммунальники восстанавливают электро-, водо- и газоснабжение после обстрелов; фермеры собирают урожай на полях; врачи спасают жизни нашим военным.

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Но при этом есть те, кто продолжает работать на оккупантов, сдавая позиции воинов ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов.

— Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Они хуже врагов — это предатели. Наши спецслужбы активно работают по поиску этих преступников и находят их, — считает Вилкул.

По его словам, работа правоохранительных органов буде эффективнее, если подключатся и простые граждане.

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В городе делают специальную “горячую” телефонную линию и электронный адрес, на которые можно будет сообщить о коллаборантах и предателях.

— Информацию о таких людях вы можете предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров – Viber, WhatsApp, Telegram, Signal или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com, — отмечает городской голова.

Сообщать необходимо фамилию, имя и отчество предполагаемого коллаборанта. Если возможно, то необходимо указать номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц.

Также необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии добавить фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу.

— Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за “русский мир” (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния, — отмечает Александр Вилкул.

Напомним, что на Закарпатье задержали коллаборанта, получившего от российских захватчиков задание проникнуть в волонтерскую организацию.

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