Липень, 31 в 13:18

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул обіцяє грошову винагороду за повідомлення про шпигунів та зрадників.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, весь народ України щодня героїчно виборює свою свободу: воїни борються на фронті, а в тилу комунальники відновлюють електро-, водо- та газопостачання після обстрілів; фермери збирають урожай на полях; лікарі рятують життя нашим військовим.

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Але є ті, хто продовжує працювати на окупантів, здаючи позиції воїнів ЗСУ, повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів.

– Ці люди теж ходять і живуть поряд із нами. Хоча ні, це не люди. Вони гірші за ворогів – це зрадники. Наші спецслужби активно працюють із пошуку цих злочинців і знаходять їх, – вважає Вілкул.

За його словами, робота правоохоронних органів буде ефективнішою, якщо приєднаються і прості громадяни.

У місті роблять спеціальну “гарячу” телефонну лінію та електронну адресу, на які можна буде повідомити про колаборантів та зрадників.

– Інформацію про таких людей ви можете надати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів – Viber, WhatsApp, Telegram, Signal або надіслати листа на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com, – зазначає міський голова.

Повідомляти необхідно прізвище, ім’я та по батькові передбачуваного колаборанта. Якщо можливо, необхідно вказати номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб.

Також необхідно надати докладний опис події чи фактів. За наявності додати фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові.

– Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде покидьок-агітатор за “російський мир” (тільки наголошую – потрібне підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу, – зазначає Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали колаборанта, який отримав від російських загарбників завдання проникнути до волонтерської організації.