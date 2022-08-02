Август, 01 в 22:13

Многие украинцы с начала полномасштабного вторжения России в Украину остались без работы.

По данным одного из сайтов по поиску трудоустройства, почти 29% украинских компаний — временно не работают или полностью приостановили работу. Чуть больше 61,5% бизнесов продолжают работать в своих городах, а почти 10% эвакуировали предприятия.

В то же время данные опроса Gradus Research, который провели в июле, свидетельствуют — большинство представителей украинского бизнеса (49%) ждут окончания острой фазы войны зимой. Треть респондентов (35%) полагают, что активные боевые действия растянутся до конца 2023 года или вообще на годы.

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Кроме того, половина бизнеса (51%) работает частично, то есть полномасштабная война повлияла на объемы активности, и они еще не восстановлены. 22% работают, как раньше, а 19% предприятий приостановили работу временно, но намерены восстановить ее максимально быстро. А 6% опрошенных даже приступили к новому бизнесу во время войны.

Однако эксперты отмечают, что постепенно рынок труда приходит в себя, украинцы активнее начинают искать работу, а компании все же перестраиваются и открывают новые рабочие места. Многие предложения — без опыта работы и квалификации.

— Если мы говорим о рабочих специальностях, то обычно такая картина есть. Это тот сегмент, в который можно войти просто, с минимальной квалификацией или научиться уже в процессе, но при этом иметь заработок более или менее достаточный для поддержки себя или своей семьи, — рассказала эксперт рынка труда, руководитель платформы по трудоустройству Мария Абдуллина.

По ее словам, популярны курьеры, грузчики и кассиры. Востребованы работники call-центров.

Факты ICTV подготовили подборку актуальных вакансий, где без опыта и квалификации можно зарабатывать не менее 15 тыс. грн в месяц.

1.Курьер (с собственным велосипедом, мотоциклом или авто)

Работа заключается в доставке разнообразных заказов по городу. Компания предлагает еженедельные выплаты и гибкий график. Работник сам оперирует собственным временем и решает, когда начинать доставку. Ориентировочная зарплата – 15 тыс. грн.

2. Менеджер по работе с клиентами

Работу предлагают туристические компании. Берут человека даже без опыта. Обещают всему научить. Единственное – кандидат должен знать украинский язык и уметь работать на компьютере. Зарплата состоит из ставки в 11 тыс. грн и бонусов. В общей сложности за месяц можно заработать от 17 тыс. грн.

3. Продавец-консультант в отдел украшений

На эту работу могут претендовать коммуникабельные и ответственные люди. В вакансии указана ставка 15 тыс. грн плюс процент. Есть также оплачиваемая стажировка.

4. Бармен

Для работы специальное образование не нужно. Обещают всему научить. Ориентировочная зарплата – от 15 тыс. грн.

5. Оператор на производство

Требования: желание учиться и работать. Умение работать в команде. Пунктуальность. Отсутствие вредных привычек. Ответственность.

Зарплата – от 15 тыс. грн.

6. Заготовитель кожгалантереи, помощник мастера

В обязанности этого специалиста входит проверка деталей изделий, склеивание их вручную, загибка, шлифовка и покраска, установка фурнитуры. Главное – желание работать и развиваться. Зарплата состоит из ставки и премии и составит от 13 тыс. до 15 тыс. грн.

7. Администратор офиса

Требования – внимательность, уверенность в себе. Среди обязанностей – работа с менеджерами в офисе. Зарплата – от 15 тыс. грн.

8. Оператор call-центра

Бонусы и премии. Бесплатное обучение. Зарплата – от 15 тыс. грн.

9. Официант – в кафе-бар

Возраст от 18 до 35 лет. Требования – коммуникабельность, стрессоустойчивость и порядочность. Зарплата от 13 тыс. + бонусы.

10. Кассир в супермакет

Предлагают гибкий график работы, официальное трудоустройство, скидки на товары собственного производства и другие бонусы.

Также без опыта работы в компании можно устроиться грузчиком, охранником, упаковщиком, специалистом по приему и учету товаров и даже помощником руководителя магазина.

Советы для тех, кто хочет найти работу:

Не ждите, что работа найдет вас сама.

Активно предлагайте себя на рынке труда. Сейчас количество вакансий возросло в четыре раза. То есть предложения есть в разных регионах.

Не устанавливайте для себя сроки, до которых вы должны найти работу.

Будьте уверены на собеседовании.

Не огорчайтесь отказом.

Отзывайтесь на вакансии.

— Не просто спрашивайте, существует ли еще вакансия, а предоставляйте определенные базовые данные о своем опыте, если он есть. Если опыта нет, акцентируйте внимание на сильных своих сторонах. Или, по крайней мере, предоставьте контактные данные для связи, — советует Мария Абдуллина.

Однако эксперты рынка труда предостерегают – не делитесь ни с кем своими персональными данными. Как-то паспорт и идентификационный код. Так как на волне понимания того, что очень много людей сейчас в поиске работы, злоумышленники могут этим воспользоваться.