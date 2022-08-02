Серпень, 01 в 22:13

Чимало українців від початку повномасштабного вторгнення Росії до України залишилися без роботи.

За даними одного із сайтів з пошуку працевлаштування, майже 29% українських компаній тимчасово не працюють або повністю зупинили роботу. Трохи більше ніж 61,5% бізнесів продовжують працювати у своїх містах, а майже 10% евакуювали підприємства.

Водночас дані опитування Gradus Research, яке провели у липні, свідчать – більшість представників українського бізнесу (49%) чекають на закінчення гострої фази війни взимку. Третина респондентів (35%) вважає, що активні бойові дії розтягнуться до кінця 2023 року або взагалі на роки.

Зараз дивляться

Крім того, половина бізнесу (51%) працює частково, тобто повномасштабна війна вплинула на обсяги активності й вони ще не відновлені. 22% працюють, як раніше, а 19% підприємств призупинили роботу тимчасово, але мають наміри відновити її максимально швидко. А 6% опитаних навіть розпочали новий бізнес під час війни.

Проте експерти зазначають, що поступово ринок праці оговтується, українці активніше починають шукати роботу, а компанії все ж перелаштовуються і відкривають нові робочі місця. Чимало пропозицій – без досвіду роботи та кваліфікації.

– Якщо ми говоримо про робітничі спеціальності, то зазвичай така картина є. Це той сегмент, в який можна увійти просто, з мінімальною кваліфікацією, або навчитися вже у процесі, але при цьому мати заробіток більш-менш достатній для підтримки себе чи своєї родини, – розповіла експертка ринку праці, керівниця платформи з працевлаштування Марія Абдулліна.

За її словами, популярні кур’єри, вантажники та касири. Затребуваними є працівники call-центрів.

Факти ICTV підготували добірку актуальних вакансій, де без досвіду та кваліфікації можна заробляти щонайменше 15 тис. грн щомісяця.

1. Кур’єр (з власним велосипедом, мотоциклом чи авто)

Робота полягає у доставці різноманітних замовлень містом. Компанія пропонує щотижневі виплати та гнучкий графік. Працівник сам оперує власним часом і вирішує, коли розпочинати доставку. Орієнтовна зарплата – 15 тис. грн.

2. Менеджер по роботі з клієнтами

Роботу пропонують туристичні компанії. Беруть людину навіть без досвіду. Обіцяють усьому навчити. Єдине – кандидат має знати українську мову та вміти працювати за комп’ютером. Зарплата складається зі ставки в 11 тис. грн та бонусів. Загалом за місяць можна заробити від 17 тис. грн.

3. Продавець-консультант у відділ прикрас

На цю вакансію можуть претендувати комунікабельні та відповідальні люди. У вакансії вказано ставку 15 тис. грн плюс відсоток. Є також оплачуване стажування.

4. Бармен

Для роботи спеціальна освіта не потрібна. Обіцяють усьому навчити. Орієнтовна зарплата – від 15 тис. грн.

5. Оператор на виробництво

Вимоги: бажання навчатися та працювати. Вміння працювати в команді. Пунктуальність. Відсутність шкідливих звичок. Відповідальність.

Зарплата – від 15 тис. грн.

6. Заготівельник шкіргалантереї, помічник майстра

До обов’язків цього фахівця входить перевірка деталей виробів, склеювання їх вручну, загинання, шліфування та фарбування, встановлення фурнітури. Головне – бажання працювати та розвиватися. Зарплата складається зі ставки та премії та становитиме від 13 тис. до 15 тис. грн.

7. Адміністратор офісу

Вимоги – уважність, впевненість у собі. Серед обов’язків – робота з менеджерами в офісі. Зарплата – від 15 тис. грн.

8. Оператор call-центру

Бонуси та премії. Безкоштовне навчання. Зарплата – від 15 тис. грн.

9. Офіціант – в кафе-бар

Вік від 18 до 35 років. Вимоги – комунікабельність, стресостійкість та порядність. Зарплата від 13 тис. + бонуси.

10. Касир у супермаркет

Пропонують гнучкий графік роботи, офіційне працевлаштування, знижки на товари власного виробництва та інші бонуси.

Також без досвіду роботи в компанії можна влаштуватися вантажником, охоронцем, пакувальником, спеціалістом з прийому та обліку товарів і навіть помічником керівника магазину.

Поради для тих, хто хоче знайти роботу:

Не чекайте, що робота знайде вас сама.

Активно пропонуйте себе на ринку праці. Нині кількість вакансій зросла в чотири рази. Тобто пропозиції є у різних регіонах.

Не встановлюйте для себе терміни, до яких ви маєте знайти роботу.

Будьте впевнені на співбесіді.

Не засмучуйтеся відмові.

Відгукуйтесь на вакансії.

– Не просто запитуйте, чи вакансія ще існує, а надавайте певні базові дані про свій досвід, якщо він є. Якщо досвіду немає, закцентуйте увагу на сильних своїх сторонах. Або принаймні надайте контакті дані для зв’язку, – радить Марія Абдулліна.

Водночас експерти ринку праці застерігають – не діліться ні з ким своїми персональними даними. Як-от паспорт та ідентифікаційний код. Бо на хвилі розуміння того, що дуже багато людей нині у пошуку роботи, зловмисники можуть цим скористатися.