В Минсоцполитике назвали реальный прожиточный минимум в Украине

Август, 04 в 12:18

Реальный прожиточный минимум в Украине значительно больше фактического и составляет около 6500 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

— По нашим оценкам, примерно в 2,6 раза больше, чем предусмотрено, то есть около 6,5 тысяч гривен, — сказала она.

В то же время, по ее словам, в этом вопросе следует рассматривать домохозяйство.

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— Если это один человек, то ему нужно где-то 6 тысяч, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое-трое, то с каждым последующим человеком сумма снижается. Следует понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что тот, который утвержден, — меньше реального, — сказала Жолнович.

По ее словам, правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы сделать плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже забюджетирован.

Напомним, что с 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос и составляет 2 508 грн. Из-за этого увеличился и размер некоторых привязанных к нему выплат.

Источник: Интерфакс-Украина