У Мінсоцполітиці назвали реальний прожитковий мінімум в Україні

Серпень, 04 в 12:18

Реальний прожитковий мінімум в Україні значно більший за фактичний і становить близько 6500 гривень.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

– За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. гривень, – сказала вона.

Водночас, за її словами, в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство.

Зараз дивляться

– Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тисяч, щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, – менший за реальний, – сказала Жолнович.

За словами міністра, уряд зараз працює над наповненням бюджету, аби зробити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано.

Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум в Україні зріс і становить 2 508 грн. Через це збільшився і розмір деяких виплат, які прив’язані до нього.

Джерело: Інтерфакс-Україна