Июль, 01 в 7:30

Прожиточный минимум в Украине с 1 июля вырос. Из-за этого увеличился и размер некоторых привязанных к нему выплат.

В целом прожиточный минимум-2022 на одного человека в расчете на месяц с 1 июля составляет 2 508 грн. Для трудоспособных лиц он будет немного другим – 2 600 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум с 1 июля зафиксирован на уровне 2 027 грн. Для детей до шести лет с 1 июля он будет составлять 2 201 грн, для детей от 6 до 18 лет сумма вырастет до 2 744 грн.

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Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму

Минимальная пенсия

С 1 июля вырос размер минимальной пенсии, которую украинцы получают по возрасту. Теперь она будет составлять 2 027 грн.

Выплаты на детей

Из-за изменения прожиточного минимума вырастет размер выплат на детей-сирот и детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. С 1 июля он составляет:

5 502 грн – для детей в возрасте до 6 лет;

6 860 грн – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Пособие на детей с инвалидностью с 1 июля установлено в размере 7 703 грн (для детей до 6 лет) и 9 604 грн (для детей от 6 до 18 лет).

Выплаты матерям-одиночкам

Размер этой помощи равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого ее члена.

Для расчета выплат с 1 июля будут принимать во внимание новый прожиточный минимум:

2 201 грн — на детей до 6 лет. 2 744 грн — на детей в возрасте 6-18 лет. 2 600 грн — на студентов стационара от 18 до 23 лет.

Декретные выплаты

Декретные выплаты составляют 100% от средней зарплаты по месту работы женщины. Для их начисления учитывают заработок за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней.

Именно это и есть плата за один день декретного отпуска. Но неработающие женщины также могут обращаться за декретными выплатами.

Они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля такие выплаты составят 650 грн.

Алименты

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Для детей до 6 лет с 1 июля он составляет 1 050 грн, для детей от 6 до 18 лет – 1 372 грн.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, который устанавливает суд, если доходы плательщика алиментов это позволяют сделать.

С 1 июля он составляет 2 201 грн (для детей до 6 лет) или 2 744 грн (для детей от 6 до 18 лет).

Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов. На ребенка до 6 лет с 1 июля он составляет 22 010 грн, на ребенка от 6 до 18 лет – 27 440 грн.