С 1 июля в Украине изменился прожиточный минимум: как вырастут пенсии и соцвыплаты
Прожиточный минимум в Украине с 1 июля вырос. Из-за этого увеличился и размер некоторых привязанных к нему выплат.
В целом прожиточный минимум-2022 на одного человека в расчете на месяц с 1 июля составляет 2 508 грн. Для трудоспособных лиц он будет немного другим – 2 600 грн.
Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум с 1 июля зафиксирован на уровне 2 027 грн. Для детей до шести лет с 1 июля он будет составлять 2 201 грн, для детей от 6 до 18 лет сумма вырастет до 2 744 грн.
Какие выплаты привязаны к прожиточному минимуму
- Минимальная пенсия
С 1 июля вырос размер минимальной пенсии, которую украинцы получают по возрасту. Теперь она будет составлять 2 027 грн.
- Выплаты на детей
Из-за изменения прожиточного минимума вырастет размер выплат на детей-сирот и детей, над которыми установлена опека или попечительство. С 1 июля он составляет:
- 5 502 грн – для детей в возрасте до 6 лет;
- 6 860 грн – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Пособие на детей с инвалидностью с 1 июля установлено в размере 7 703 грн (для детей до 6 лет) и 9 604 грн (для детей от 6 до 18 лет).
- Выплаты матерям-одиночкам
Размер этой помощи равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого ее члена.
Для расчета выплат с 1 июля будут принимать во внимание новый прожиточный минимум:
- 2 201 грн — на детей до 6 лет.
- 2 744 грн — на детей в возрасте 6-18 лет.
- 2 600 грн — на студентов стационара от 18 до 23 лет.
- Декретные выплаты
Декретные выплаты составляют 100% от средней зарплаты по месту работы женщины. Для их начисления учитывают заработок за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней.
Именно это и есть плата за один день декретного отпуска. Но неработающие женщины также могут обращаться за декретными выплатами.
Они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля такие выплаты составят 650 грн.
- Алименты
Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Для детей до 6 лет с 1 июля он составляет 1 050 грн, для детей от 6 до 18 лет – 1 372 грн.
Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, который устанавливает суд, если доходы плательщика алиментов это позволяют сделать.
С 1 июля он составляет 2 201 грн (для детей до 6 лет) или 2 744 грн (для детей от 6 до 18 лет).
Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов. На ребенка до 6 лет с 1 июля он составляет 22 010 грн, на ребенка от 6 до 18 лет – 27 440 грн.