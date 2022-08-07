Август, 07 в 20:21

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе тела защитников Азовстали.

Их осмотрели, но большинство — остается неустановленными. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

— В целях идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевщины определены следователи и спецномер телефона для поиска родных. Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс или сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram на этот номер +380936684014, — отметили они.

Чтобы идентифицировать тела, в сообщении следователям необходимо указать:

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Фамилия, отчество и дата рождения разыскиваемого человека

Рост, размер обуви, размер одежды.

Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее).

Фото пропавшего лица.

Татуировка (подробное описание, фото).

Особые приметы облика (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствуют или сросшиеся пальцы на ногах или руках).

Личные вещи и документы, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительские права и т.д.).

Номер телефона, которым пользовалось пропавший человек.

Телефонный номер контактного лица.

Напомним, что в июле Украина вернула еще 45 погибших воинов, отдавших свою жизнь, защищая наш народ от российского врага.