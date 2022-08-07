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Факты / Украина / Общество

На Киевщину за почти два месяца поступило более 270 погибших. Большинство – не идентифицировано

Ольга Тетеріна, редактор ленты
На Киевщину за почти два месяца поступило более 270 погибших. Большинство – не идентифицировано

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе тела защитников Азовстали.

Их осмотрели, но большинство — остается неустановленными. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

— В целях идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевщины определены следователи и спецномер телефона для поиска родных. Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс или сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram на этот номер +380936684014, — отметили они.

Чтобы идентифицировать тела, в сообщении следователям необходимо указать:

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  • Фамилия, отчество и дата рождения разыскиваемого человека
  • Рост, размер обуви, размер одежды.
  • Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее).
  • Фото пропавшего лица.
  • Татуировка (подробное описание, фото).
  • Особые приметы облика (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствуют или сросшиеся пальцы на ногах или руках).
  • Личные вещи и документы, которые могли быть при лице (телефоны, паспорт, водительские права и т.д.).
  • Номер телефона, которым пользовалось пропавший человек.
  • Телефонный номер контактного лица.

Напомним, что в июле Украина вернула еще 45 погибших воинов, отдавших свою жизнь, защищая наш народ от российского врага.

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