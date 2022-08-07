Серпень, 07 в 20:21

До моргів Київської області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників Азовсталі.

Їх оглянули, але більшість – лишається невстановленими. Про це повідомили у поліції Київської області.

– З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на цей номер +380936684014, – зазначили вони.

Щоб ідентифікувати тіла, у повідомленні слідчим необхідно вказати:

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Прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи.

Зріст, розмір взуття, розмір одягу.

Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше).

Фото зниклої особи.

Татуювання (детальний опис, фото).

Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутні чи зрощені пальці на ногах або руках).

Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше).

Номер телефону, яким користувалася зникла особа.

Номер телефону контактної особи.

Нагадаємо, що у липня Україна повернула ще 45 загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи наш народ від російського ворога.