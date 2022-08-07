Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Київщину за майже два місяці надійшло понад 270 загиблих. Більшість – не ідентифіковано

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
На Київщину за майже два місяці надійшло понад 270 загиблих. Більшість – не ідентифіковано

До моргів Київської області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників Азовсталі.

Їх оглянули, але більшість – лишається невстановленими. Про це повідомили у поліції Київської області.

– З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на цей номер +380936684014, – зазначили вони.

Щоб ідентифікувати тіла, у повідомленні слідчим необхідно вказати:

Зараз дивляться
  • Прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи.
  • Зріст, розмір взуття, розмір одягу.
  • Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше).
  • Фото зниклої особи.
  • Татуювання (детальний опис, фото).
  • Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутні чи зрощені пальці на ногах або руках).
  • Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше).
  • Номер телефону, яким користувалася зникла особа.
  • Номер телефону контактної особи.

Нагадаємо, що у липня Україна повернула ще 45 загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи наш народ від російського ворога.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка