На Київщину за майже два місяці надійшло понад 270 загиблих. Більшість – не ідентифіковано
До моргів Київської області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників Азовсталі.
Їх оглянули, але більшість – лишається невстановленими. Про це повідомили у поліції Київської області.
– З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на цей номер +380936684014, – зазначили вони.
Щоб ідентифікувати тіла, у повідомленні слідчим необхідно вказати:
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- Прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи.
- Зріст, розмір взуття, розмір одягу.
- Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше).
- Фото зниклої особи.
- Татуювання (детальний опис, фото).
- Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутні чи зрощені пальці на ногах або руках).
- Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше).
- Номер телефону, яким користувалася зникла особа.
- Номер телефону контактної особи.
Нагадаємо, що у липня Україна повернула ще 45 загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи наш народ від російського ворога.