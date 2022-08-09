Серпень, 09 в 17:46

У тимчасово окупованому росіянами Криму пролунала серія потужних вибухів, після чого оголосили повітряну тривогу на території півострова. За непідтвердженими даними, відбулося сім успішних ударів ЗСУ по військових об’єктах російської армії.

Зокрема, у районі військового аеродрому в Новофедорівці триває потужна пожежа, також горять склади з боєприпасами та злітна смуга. Користувачі соціальних мереж вже жартують, що вода у Криму різко потеплішала, тому що росіяни почали пісяти туди прямо зараз.

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А дехто вважає, що російській армії вже давно час відправитися до колаборантів Йосипа Кобзона та ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.