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Факти / Україна / Суспільство

Гарячі тури до Криму: соцмережі “вибухнули” мемами про бавовну на аеродромі в Новофедорівці

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гарячі тури до Криму: соцмережі “вибухнули” мемами про бавовну на аеродромі в Новофедорівці

У тимчасово окупованому росіянами Криму пролунала серія потужних вибухів, після чого оголосили повітряну тривогу на території півострова. За непідтвердженими даними, відбулося сім успішних ударів ЗСУ по військових об’єктах російської армії.

Вибух у Криму в Новофедорівці

Зокрема, у районі військового аеродрому в Новофедорівці триває потужна пожежа, також горять склади з боєприпасами та злітна смуга. Користувачі соціальних мереж вже жартують, що вода у Криму різко потеплішала, тому що росіяни почали пісяти туди прямо зараз.

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А дехто вважає, що російській армії вже давно час відправитися до колаборантів Йосипа Кобзона та ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

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