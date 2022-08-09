Август, 09 в 16:55

На авиабазе в Новофедоровке, которая в Крыму, прогремела серия сильных взрывов, после чего начался пожар.

Сеть буквально завалили видео взрывами на авиабазе в Новофедоровке. На некоторые из них попал сам момент взрыва.

Известно, что в Новофедоровке расположен аэродром — один из ключевых для российской авиации. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России. В составе полка Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

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После серии взрывов среди местного населения началась паника, поэтому на видео немало нецензурной брани. Так, на одном из роликов автор признается, что у него уже чуть ли не сердце останавливается.

Также в сеть попало видео туристов, которые в момент взрывов в Новофедоровке находились на пляже неподалеку. Девушку в ролике зовет родных быстрее собираться и уезжать.

В результате чего Крыму объявили чрезвычайное положение, включили сирену и объявили об эвакуации в одном из районов.