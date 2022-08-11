Август, 10 в 22:08

В Луганской области российская армия истощена после упорных боев в Северодонецке и Лисичанске. По этой причине военные РФ не могут выйти на административные границы региона, а в боях участвуют преимущественно наемники.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, украинские защитники крепко держат оборону Луганской области.

– Российская армия не может никак выйти на административные границы Луганской области, чтобы уже не только на словах, но и реально полностью контролировать. Наши защитники там крепко держат оборону. Регулярные силы российской армии были достаточно истощены, и сейчас больше в наступление бросают частные военные компании, – отметил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, во временно оккупированных населенных пунктах наблюдается сложная гуманитарная ситуация. Мирные жители вынуждены набирать воду из луж и готовить еду на открытом костре рядом с мусором, который никто не убирает.

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В качестве коммунального транспорта используют так называемые буханки, а о восстановлении домов даже никто не смеет говорить. Однако российские военные постоянно упоминают о планах провести псевдореферендум и незаконно присоединить область к Российской Федерации.