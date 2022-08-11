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Росіяни не можуть вийти на кордони Луганської області та кидають у бій найманців – Гайдай

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни не можуть вийти на кордони Луганської області та кидають у бій найманців – Гайдай
Фото: ДСНС

У Луганській області російська армія виснажена після запеклих боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську. З цієї причини військові РФ не можуть вийти на адміністративні кордони регіону, а в боях беруть участь переважно найманці.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, українські захисники міцно тримають оборону Луганської області.

– Російська армія не може ніяк вийти на адміністративні кордони Луганської області, щоб вже не тільки на словах, а й реально повністю контролювати. Наші захисники там міцно тримають оборону. Регулярні сили російської армії були досить виснажені, і зараз більше в наступ кидають приватні військові компанії, – зауважив Гайдай.

Фото: ДСНС

За словами очільника Луганської ОВА, у тимчасово окупованих населених пунктах спостерігається складна гуманітарна ситуація. Мирні жителі змушені набирати воду з калюж і готувати їжу на відкритому багатті поруч зі сміттям, яке ніхто не прибирає.

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Як комунальний транспорт використовують так звані буханки, а про відновлення будинків навіть ніхто не сміє говорити. Однак російські військові постійно згадують про плани провести псевдореферендум та незаконно приєднати область до Російської Федерації.

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