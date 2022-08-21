Россия фактически потеряла правобережную часть Херсонщины, оккупанты это понимают — Коваленко

Август, 21 в 17:48

Правобережная часть Херсонской области фактически утрачена для страны-агрессора Российской Федерации. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, это понимает даже командование российской армии.

– Правобережная часть Херсонщины. Действительно, понимают на уровне командования оккупационных войск, что она почти потеряна, а они не смогут ее удерживать достаточно долгое время. Они только смогут имитировать самоудержание правобережной части Херсонской области. Но в среднесрочной перспективе мы видим, что они концентрируют свои боеспособные подразделения и основное количество батальонно-тактических групп именно на левобережной части Херсонщины. Также пытаются подкреплять свои подразделения еще из Запорожской области.

По мнению военного эксперта, российские войска занимают оборонительную позицию и готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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