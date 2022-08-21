Знищуючи безпілотники у Криму, росіяни здають інформацію про своє ППО – Коваленко

Серпень, 21 в 18:57

Коли російська армія у Криму знищує розвідувальні безпілотники, то здає інформацію про власні системи протиповітряної оборони. А якщо росіяни не реагують на БПЛА, то все одно надають дані про важливі об’єкти та склади.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, російські війська перебувають у патовій ситуації, фактично заганяючи себе у глухий кут.

– Навіщо це робиться? Не лише, щоб приховувати місцеперебування ППО, а щоб досконально збирати інформацію щодо їхніх можливостей. Який час реагування, здійснення знищення, можливості реагування на об’єкти того чи іншого розміру, бо БПЛА теж бувають різні. Ця вся інформація збирається та систематизується. Росіяни розуміють, що зараз ті, хто запускають ці БПЛА, здійснюють повний аналіз їхніх можливостей саме на тимчасово окупованому Криму. І не надавати цю інформацію безпосередньо знищенням БПЛА вони не можуть.

Зараз дивляться

На думку військового експерта, найголовніша інформація – це можливості російських систем ППО та час реагування на загрози з повітря.