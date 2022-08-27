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Факты / Украина / Общество

Не хотят воевать против Украины: подразделения РФ в Казахстане отказываются возвращаться

Юля Захарченко, редактор ленты
Не хотят воевать против Украины: подразделения РФ в Казахстане отказываются возвращаться
Фото: Depositphotos

Российские военные, разместившиеся на территории Казахстана, отказываются покидать страну и возвращаться на места постоянной дислокации. На это есть одна причина – они не хотят дальше участвовать в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, захватчики начинают придумывать формальные причины отказа — это якобы отсутствие специального воздушного транспорта.

— Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной. Реально военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента, — предупредили украинские разведчики.

Командование российской армии до сих пор намерено полностью вывести войска из территории Казахстана, введенные во время подавления январских митингов против действующей власти.

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В ГУР Минобороны отметили, что речь идет о тысячах военных с полным вооружением и техникой, которые находятся возле объектов критической инфраструктуры, в частности, аэродромов, военных полигонов, нефтяных баз, космодромов и других.

К тому же Российская Федерация почти полностью вывела захватчиков с вооружением, техникой из территории Таджикистана и Армении для участия в полномасштабной войне против Украины.

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Источник: Минобороны
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